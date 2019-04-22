عمر السومة يقود النادي الأهلي السعودي للفوز على بیرسبولیس وتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق النادي الأهلي السعودي فوزًا صعبًا بنتيجة 2/1 على منافسه بیرسبولیس الإيراني، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، الإثنين.

وسجل النجم السوري عمر السومة هدف المباراة الأول في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وعاد السومة وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84.

ورغم أن شجاع خليل زاده سجل هدفًا للنادي الإيراني في الدقيقة 90+3؛ إلا أن الأهلي نجح في الظفر بالنقاط الثلاث.

وحقق الأهلي فوزه الثاني مقابل خسارتين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة، ليتساوى مع باختاكور الأوزبكي الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد بیرسبولیس عند 4 نقاط في المركز الأخير.

ويلعب السد القطري مع باختاكور الأوزبكي في وقت لاحق لحساب الجولة ذاتها.