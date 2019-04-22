رباعية ليوناردو دا سيلفا تقود الوحدة الإماراتي لفوز درامي على الريان بدوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق نادي الوحدة الإماراتي فوزًا مثيرًا بنتيجة 4/3 على منافسه الريان القطري، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وبدأ الريان المباراة بقوة، بعدما سجل هدفين سريعين، جاء الأول عبر سيباستيان سوريا في الدقيقة الثانية بضربة رأس، بمساعدة رودريغو ثاباتا.

في حين أضاف جيلمين ريفاس الهدف الثاني للريان في الدقيقة السادسة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص ليوناردو دي سوزا النتيجة للوحدة بهدف في الدقيقة 20 بمساعدة منصور الحربي.

لكن الريان سجل مجددًا، عبر جيلمين ريفاس أيضًا في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول على نتيجة 3/1.

وتألق ليوناردو دا سيلفا بعدما سجل هدفين للوحدة في الدقيقتين 56 و82 ليتعادل الوحدة 3/3، قبل أن يسجل ليوناردو دي سوزا الهدف الرابع للوحدة في الدقيقة 89، وينتزع الفوز بعد أن كان متأخرًا 1/3.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، في حين يأتي الاتحاد السعودي في المركز الثاني ويملك 7 نقاط.

وتجمد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الأخير، علمًا أن لوكوموتيف طشقند يملك 4 نقاط في المركز الثالث.