أهداف مباراة الوحدة والريان.. العنابي يتأخر 1/3 (فيديو)

افتتح سباستيان سوريا التسجيل في المباراة التي تجمع ناديه الريان القطري مع الوحدة الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف سباستيان سوريا بضربة رأس في الدقيقة الثانية.

وأضاف جيلمين ريفاس الهدف الثاني للريان في الدقيقة الثامنة، قبل أن يقلص ليوناردو دا سيلفا النتيجة إلى 1/2.

وأضاف جيلمين ريفاس الهدف الثاني له والثالث للريان في الدقيقة 21.

دوري ابطال اسيا | الوحدة 0-2 الريان | هدف ثاني لـ الريان ريفاس#ACL2019 https://t.co/Iwogm1nlvc — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

ويملك الوحدة 6 نقاط في المركز الثاني، ويمكنه العودة لصدارة المجموعة حال تحقيق الفوز، في حين يملك الريان 3 نقاط فقط في ذيل المجموعة.

وتغلب الوحدة 4/1 على الاتحاد السعودي، و2/1 على الريان في الذهاب، وخسر 0/2 أمام لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان.