نادي الاتحاد السعودي يعود بتعادل مع لوكوموتيف طشقند في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تعادل نادي الاتحاد السعودي 1/1، مع مضيفه لوكوموتيف طشقند، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل عبر المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 12، بعد ضربة ركنية لعبها نواف العابد.

لكن لوكوموتيف طشقند أنهى الشوط الأول متعادلًا، بعدما سجل له عبدوخاليغوف تيمورخوجا في الدقيقة 36.

وطرد الحكم الصيني فو مينغ اللاعب إسلوم توختاخوجاييف بعد تدخل خشن على فهد المولد في الدقيقة 76.

وفشل الفريقان في إضافة أي هدف في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.

ورفع التعادل رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة (مؤقتًا)، مقابل 4 نقاط للوكوموتيف طشقند في المركز الثالث، (مؤقتًا).

وتغلب الاتحاد 3/2 على لوكوموتيف طشقند في مباراة الذهاب.

في وقت لاحق يلعب الوحدة الإماراتي مع الريان القطري ضمن مباريات الجولة الرابعة.

#لوكوموتيف_الاتحاد

هدف العميد الأول عن طريق رومارينهو ???????? pic.twitter.com/7AKV684XAD — Abdullah (@Moy__1) ٢٢ أبريل ٢٠١٩