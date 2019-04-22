أهداف مباراة الاتحاد ولوكوموتيف.. 1/1 (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدف الأول لنادي الاتحاد السعودي، في المباراة التي تجمعه مع مضيفه لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف روماريو في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بمساعدة خالد محمد السميري.

وتعادل عبدوخاليغوف تيمورخوجا للوكوموتيف في الدقيقة 63.

#لوكوموتيف_الاتحاد

هدف العميد الأول عن طريق رومارينهو ???????? pic.twitter.com/7AKV684XAD — Abdullah (@Moy__1) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا : لوكومتيف 1 × 1 الاتحاد | هدف تيمور عبدل خالكوف د36″ ????

#الاتحاد_لوكوموتيف ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/0imsz7tCWz — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

ويملك الاتحاد 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني، مقابل 3 نقاط للوكوموتيف طشقند في المركز الثالث.

وفاز الاتحاد على لوكوموتيف طشقند 3/2 في مباراة الذهاب في التاسع من الشهر الحالي.