أهداف مباراة الاتحاد ولوكوموتيف.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة الاتحاد ولوكوموتيف.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدف الأول لنادي الاتحاد السعودي، في المباراة التي تجمعه مع مضيفه لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف روماريو في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بمساعدة خالد محمد السميري.

وتعادل عبدوخاليغوف تيمورخوجا للوكوموتيف في الدقيقة 63.

ويملك الاتحاد 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني، مقابل 3 نقاط للوكوموتيف طشقند في المركز الثالث.

وفاز الاتحاد على لوكوموتيف طشقند 3/2 في مباراة الذهاب في التاسع من الشهر الحالي.

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