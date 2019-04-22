الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بیرسبولیس اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه النادي الأهلي السعودي نظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الوطني يوسف عنبر إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث وذلك من أجل إنعاش آماله في المنافسة على التأهل لدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان عنبر تولى مهمة تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، والذي تمت إقالته بعد توديع الأهلي للبطولة العربية من دور نصف النهائي على يد نادي الهلال.

يذكر أن نادي بيرسبوليس كان فاز على النادي الأهلي في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في التاسع من أبريل الجاري بثنائية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب زعبيل بنادي الوصل في الإمارات.

ويفكر الأهلي في الثأر من بيرسبوليس وتحقيق الفوز عليه للوصول إلى النقطة السادسة في المجموعة الرابعة.

ويحتل فريق الأهلي حاليًّا، المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد وهزيمتين أمام فريقي باختاكور الأوزبكي وبيرسيبوليس.

وكان الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق الوحدة بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام مباراة الأهلي وبيرسبوليس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 2، والكأس 7 HD، ويعلق عليها حسن العيدورس وخالد الحدي، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.