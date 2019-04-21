وكيل أعمال دغانيني تفاريس يهدد النادي الأهلي السعودي بشكوى دولية

كشفت تقارير صحفية أن وكيل أعمال لاعب الرأس الأخضر دغانيني تفاريس، مهاجم النادي الأهلي السعودي، طالب إدارة النادي بسرعة دفع مستحقات لاعبه المتأخرة من دفعات عقده الاحترافي لدى إدارة النادي، بجانب راتب شهرين متأخرين لم يتسلمهما اللاعب من رواتبه الشهرية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الأحد، نقلًا عن مصادرها، فإن وكيل أعمال اللاعب دغانيني قد هدد بتقديم شكوى رسمية حال لم تلتزم إدارة النادي بالسداد بعد أن منحها مهلة محددة لتسوية المستحقات المالية الخاصة بموكله.

ويقدم دغانيني مستويات مميزة مع فريق أهلي جدة السعودي، سواء في الدوري أو البطولة العربية.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي، وبتدخل مباشر من الهيئة العامة للرياضة، سددت دفعة متأخرة من عقد اللاعب جوزيف دي سوزا المحترف في صفوف فريق الأهلي خلال اليومين الماضيين، وبدورها طالبت إدارة النادي اللاعب بسرعة الالتحاق بالتدريبات حيث يوجد في بلاده لإكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد أن أجرى عملية جراحية في عضلات البطن مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووصلت بعثة الفريق إلى دبي استعدادًا لملاقاة فريق برسبوليس الإيراني، غدًا الاثنين، على ملعب آل مكتوم بنادي شباب أهلي دبي في الجولة الرابعة لفرق المجموعة في دوري الأبطال الآسيوي.