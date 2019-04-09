نادي الاتحاد السعودي يخطف فوزًا قاتلًا من لوكوموتيف في دوري أبطال آسيا (فيديو)

أنقذ فهد المولد نادي الاتحاد السعودي بفوز قاتل على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 3-2، يوم الثلاثاء، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله ”الجوهرة المشعة“، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قريبًا من تحقيق انتصاره الثاني في المسابقة بعد أن تقدم بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح الضيوف في تسجيل هدفي التعادل خلال الـ 20 دقيقة الأخيرة.

ومع مطلع الشوط الثاني ظهر الاتحاد بصورةٍ مغايرة بعدما تمكن مهاجمه ناصر الشمراني من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الاتحاد هجومه، ونجح مهاجمه فهد المولد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعدما خطف الكرة من مدافع لوكوموتيف أوليغ زوتيف، ليواجه المرمى، ويراوغ الحارس، ويضع الكرة في الشباك، وتحسن أداء لوكوموتيف الذي فرض سيطرته، وتمكن لاعبه دجاسمد إسكندروف من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 70 بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من زميله أوليغ زوتيف ليسددها في الشباك.

وواصل لوكوموتيف هجومه، ونجح مهاجمه فيليب ريفاتش بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82 بعدما حول عرضية زميله عرسلان أمانوف برأسه في شباك الحارس عساف القرني، وكثف الاتحاد هجومه خلال الدقائق الأخيرة، ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بالحصول على ركلة جزاء، ليتقدم لها زميله فهد المولد ويضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط ليستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الذي فاز على مضيفه الريان القطري 2-1، وبقي لوكوموتيف على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الثالث.