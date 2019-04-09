أهداف مباراة الاتحاد ولوكوموتيف.. 3-2 لـ“النمور“ (فيديو)

سجل ناصر الشمراني الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره لوكوموتيف، من ضربة جزاء في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في واحدة من اللقاءات القوية والمثيرة بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.
فيديو : الدقيقة 48 #الاتحاد السعودي يتقدم 1 – 0 على #لوكوموتيف الأوزبكي في #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/EDLuVZvd1q
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 9, 2019
فهد المولد يضيف الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 50.
فيديو : الدقيقة 50 #الاتحاد السعودي يتقدم 2 – 0 على #لوكوموتيف الأوزبكي في #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/wsZOnLXaBH
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 9, 2019
في الدقيقة 70 جاشميد إسكندروف يقلص الفارق ويسجل أول أهداف الفريق الأوزبكي.
فيديو : #لوكوموتيف الأوزبكي يقلص النتيجة 1-2 #الاتحاد السعودي في الدقيقة 70 #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/x28K1DX8xk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 9, 2019
لوكوموتيف الأوزبكي يتعادل 2-2 مع الاتحاد السعودي في الدقيقة 82، عن طريق فيليب راجيفاتش.
فيديو : #لوكوموتيف الأوزبكي يتعادل 2-2 مع #الاتحاد السعودي في الدقيقة 82 #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/EG8PBsf5D9
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 9, 2019
الهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.
فيديو : الدقيقة +94 #الاتحاد السعودي يتقدم 3 – 2 على #لوكوموتيف الأوزبكي في #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/7cKNYqehYb
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 9, 2019
ويبحث الاتحاد عن تصحيح أوضاعه الآسيوية بعد أن قدم بداية قوية بالفوز على الريان القطري بخماسية ولكنه سقط بالجولة الثانية أمام الوحدة الإماراتي برباعية.
تساوى الفريقان في الرصيد بثلاث نقاط وهو ما يزيد من اشتعال المواجهة.
وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2016 وتعادلا بنفس النتيجة 1-1 ذهابًا وإيابًا.
يعيش نادي الاتحاد انطلاقة كبيرة بعد أن نجح الفريق في الخروج من شبح الهزائم والتعادلات في الدوري وحقق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات ولم يخسر سوى في مباراة الفيصلي بنتيجة 3-2 بجانب التعادل في الديربي أمام الأهلي بنتيجة 1-1 في المواجهة النارية التي جمعت بين الفريقين وهو ملخص ما قدمه الفريق بعد عودة مدربه التشيلي لويس سييرا الذي فاز على الريان بخماسية آسيويًا، وخسر أمام الوحدة برباعية بخلاف الفوز على الباطن في كأس الملك.