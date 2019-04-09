أهداف مباراة الاتحاد ولوكوموتيف.. 3-2 لـ“النمور“ (فيديو)

سجل ناصر الشمراني الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره لوكوموتيف، من ضربة جزاء في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في واحدة من اللقاءات القوية والمثيرة بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

فهد المولد يضيف الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 50.

في الدقيقة 70 جاشميد إسكندروف يقلص الفارق ويسجل أول أهداف الفريق الأوزبكي.

لوكوموتيف الأوزبكي يتعادل 2-2 مع الاتحاد السعودي في الدقيقة 82، عن طريق فيليب راجيفاتش.

الهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

ويبحث الاتحاد عن تصحيح أوضاعه الآسيوية بعد أن قدم بداية قوية بالفوز على الريان القطري بخماسية ولكنه سقط بالجولة الثانية أمام الوحدة الإماراتي برباعية.

تساوى الفريقان في الرصيد بثلاث نقاط وهو ما يزيد من اشتعال المواجهة.

وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2016 وتعادلا بنفس النتيجة 1-1 ذهابًا وإيابًا.

يعيش نادي الاتحاد انطلاقة كبيرة بعد أن نجح الفريق في الخروج من شبح الهزائم والتعادلات في الدوري وحقق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات ولم يخسر سوى في مباراة الفيصلي بنتيجة 3-2 بجانب التعادل في الديربي أمام الأهلي بنتيجة 1-1 في المواجهة النارية التي جمعت بين الفريقين وهو ملخص ما قدمه الفريق بعد عودة مدربه التشيلي لويس سييرا الذي فاز على الريان بخماسية آسيويًا، وخسر أمام الوحدة برباعية بخلاف الفوز على الباطن في كأس الملك.