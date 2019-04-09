الاتحاد السعودي يرفض استئناف الهلال بشأن مشاركة محمد القرني مع الوحدة

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن عدم أحقية مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة في مباراة الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين، التي انتهت بالتعادل 1 – 1 على ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالرياض في المرحلة الـ23 من المسابقة.

وأعلنت لجنة الاستئناف قبول الاحتجاج شكلًا ورفضه موضوعًا، لعدم توفر شرط المادة 132 – 1 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن القرار نهائي وغير قابل للطعن.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.