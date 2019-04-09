أهداف مباراة الوحدة والريان.. 2-1 للفريق الإماراتي (فيديو)

تقدم ريفاس مهاجم نادي الريان القطري بهدف في شباك الوحدة الإماراتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ومع بداية الشوط الثاني قابل ريفاس كرة عرضية أرضية من زميله وأودع الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 67 تعادل تيجالي للوحدة من انفراد بالمرمى.
ومع حلول الدقيقة الأخيرة نجح ليوناردو في إحراز هدف الفوز للوحدة من ركلة جزاء.
فيديو : الدقيقة 66 #الوحدة الاماراتي يعدل النتيجة 1 – 1 #الريان في #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_معاكم pic.twitter.com/6JSFU3nbPx
— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٩ أبريل ٢٠١٩
فيديو : الدقيقة 52: #الريان يتقدم 1 – 0 على #الوحدة الاماراتي في #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_معاكم pic.twitter.com/uHMYrGi45X
— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٩ أبريل ٢٠١٩
فيديو : الدقيقة +92 #الوحدة الاماراتي يتقدم 2 – 1 على #الريان في #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_معاكم pic.twitter.com/qybJfYc73N
— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٩ أبريل ٢٠١٩
ويدخل الوحدة اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ظل التكافؤ الذي تشهده المجموعة الثانية وبصفة خاصة بتساوي الفرق الأربعة برصيد 3 نقاط.
حصد الفريقان 3 نقاط من أول جولتين، فالوحدة فاز على الاتحاد السعودي بنتيجة 4-1، وخسر قبلها أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثنائية دون رد، بينما خسر الريان أمام الاتحاد بنتيجة 5-1 وفاز على طشقند بنتيجة 2-1.
وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2007، وفاز الوحدة ذهابًا وإيابًا كما تقابلا في دور المجموعات لنسخة 2017، وفاز الوحدة إيابًا وخسر ذهابًا.