أهداف مباراة الوحدة والريان.. 2-1 للفريق الإماراتي (فيديو)

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سبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2007 وفاز الوحدة ذهابًا وإيابًا كما تقابلا في دور المجموعات لنسخة 2017 وفاز الوحدة إيابًا وخسر ذهابًا.

