الموعد والقنوات الناقلة.. وكل ما تريد معرفته عن مباراة الريان والوحدة في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الوحدة الإماراتي اختباراً قوياً ضد مضيفه الريان القطري، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدخل الوحدة اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ظل التكافؤ الذي تشهده المجموعة الثانية وبصفة خاصة بتساوي الفرق الأربعة برصيد 3 نقاط.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:35 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”جاسم بن حمد“ بنادي السد القطري بصافرة الحكم الكوري الجنوبي دونج جين كيم.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والكأس 6 بصوت المعلق خالد الحدي.

تاريخ المواجهات

حصد الفريقان 3 نقاط من أول جولتين فالوحدة فاز على الاتحاد السعودي بنتيجة 4-1 وخسر قبلها أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثنائية دون رد بينما خسر الريان أمام الاتحاد بنتيجة 5-1 وفاز على طشقند بنتيجة 2-1.

وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2007 وفاز الوحدة ذهاباً وإياباً كما تقابلا في دور المجموعات لنسخة 2017 وفاز الوحدة إياباً وخسر ذهاباً.

الوحدة يعلن التحدي

يعيش الوحدة أجواء التحدي لمواصلة مغامرته الآسيوية مستعينًا بخبرات المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني الذي أكد قبل اللقاء أن الريان كتاب مفتوح ويجب الحذر من المنافس خاصة أنه يملك أوراقاً مميزة.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لإرم نيوز إن الفوز الآسيوي الأخير على الاتحاد السعودي برباعية سيدفع الوحدة نحو استكمال المهمة والبحث عن التقدم في المجموعة خاصة أن لقائي الريان الذهاب والإياب سيرسمان ملامح الطريق.

وأضاف: ”الوحدة يلعب كرة جماعية ويحاول تجديد دمائه مع وجود بعض الخبرات وأسلحته معروفة وخاصة النجم الأرجنتيني سباستيان تيجالي الذي يعد أبرز نجوم الفريق“.

ويعتمد تين كات على هدافه تيجالي وخلفه مثلث صناعة اللعب خليل الحمادي والمخضرم إسماعيل مطر والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا، بينما يلعب في ثنائي الارتكاز سلطان الغافري ومنصور الحربي، بينما يقود الدفاع حمدان الكمالي وأحمد راشد ومحمد برغش والكوري تشانج ريم مع الحارس محمد الشامسي.

أوراق الريان

يعول الريان بقيادة مدربه البرازيلي يوري أوليفيرا أنه تولى المهمة في توقيت صعب بعدما كان يقود فريق الشباب وتمت إقالة المدرب التركي بولنت أويجون مؤكداً أن هناك بعض الإصابات تؤثر على الفريق وجاهزيته لهذه المواجهة القوية والصعبة.

وشدد مدرب الريان في تصريحاته على احترامه للوحدة وأنه درس الفريق الإماراتي جيداً ويعلم مواطن القوة والضعف في صفوفه وسيحاول مع فريقه حصد الفوز لمواصلة المشوار الآسيوي.

ويعتمد الريان على أبرز نجومه الفنزويلي جيلمين ريفاس وخلفان إبراهيم والبرازيلي لوكا بورجيس.