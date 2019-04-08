نادي الهلال السعودي يقدم عرضًا لضم حمدان الشمراني لاعب الفيصلي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين، أن إدارة نادي الهلال تقدمت بطلب لنظيرتها في الفيصلي لضم الظهير الأيسر في الفريق حمدان الشمراني.

وبحسب صحيفة ”الجزيرة“ فإن الهلال يريد التعاقد مع الشمراني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان الشمراني قد انضم للفريق قادمًا من الأهلي حيث يقدّم مستويات رائعة مع الفريق، استحق على إثرها الانضمام للمنتخب السعودي.

من جهة أخرى أرجع نواف العابد لاعب فريق الهلال هزيمة فريقه 1/2 أمام الاستقلال الإيراني للإرهاق الذي يتعرض له اللاعبون نافيًا أن يكون فقدان الصدارة في الدوري هو السبب.

وقال العابد: ”فقدان الصدارة في الدوري ليس سببًا، أعتقد الإرهاق السبب“.

وأضاف ”قدمنا المستوى في الشوط الثاني، استقبلنا هدفين سهلين، أمامنا مباريات لابد أن نركز فيها“.

وقد قال محمد الشلهوب: ”الموسم طويل والفرص متاحة لتحقيق الدوري والتأهل في آسيا“.

وتابع ”بدأنا بشكل غير موفق، أمامنا مباريات للتعويض في دور المجموعات“.