استقلال طهران ينزل الخسارة الأولى بنادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تلقى نادي الهلال السعودي الخسارة الأولى في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، وذلك بعدما سقط 1/2 أمام استقلال طهران الإيراني، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من المسابقة.

وتلقى الهلال هدفًا مبكرًا سجله علي كريمي في الدقيقة الخامسة، بعد ركلة ركنية لعبها أياندا باتوسي.

وفي الدقيقة 30 سجل بيجمان منتظري الهدف الثاني لاستقلال طهران بضربة رأس بمساعدة محمد دانشكر.

وسجل بافيتيمبي غوميز الهدف الوحيد للهلال في الدقيقة 71.

وجمدت الخسارة رصيد الهلال عند 6 نقاط لكنه ظل في صدارة المجموعة الثالثة، في حين رفع استقلال طهران رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، متساويًا في النقاط مع الدحيل الثاني.

وفي وقت سابق، تعادل العين الإماراتي 2/2 مع الدحيل.

وكان الهلال قد فاز 1/0 على العين في الجولة الأولى، ثم 3/0 على الدحيل في الجولة الثانية.

في حين خسر استقلال طهران 0/3 أمام الدحيل في الجولة الأولى، ثم تعادل 1/1 مع العين.