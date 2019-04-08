أهداف مباراة الهلال واستقلال طهران.. الزعيم يتأخر 1/2 (فيديو)

تلقى نادي الهلال السعودي هدفًا مبكرًا في مباراته مع استقلال طهران الإيراني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة بتوقيع علي كريمي بعد ضربة ركنية.

أضاف بيجمان منتظري الهدف الثاني لاستقال طهران في الدقيقة 30.

وسجل بافيتيمبي غوميز هدف التقليص للهلال في الدقيقة 71.

ويملك الهلال 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، التي تضم العين الإماراتي والدحيل القطري.