نادي النصر السعودي يقلب الطاولة على الزوراء العراقي ويحقق فوزه الأول بدوري أبطال آسيا (فيديو)

قلب نادي النصر السعودي تأخره 0/1 إلى فوز ثمين بنتيجة 4/1 على منافسه الزوراء العراقي، في المباراة التي جمعتهما الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وتقدم أحمد فاضل للزوراء في الدقيقة 12 بطريقة رائعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن النصر رد بـ3 أهداف.

وتعادل عبدالله السالم للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 24، بعدما سدد الكرة على يسار حارس الزوراء، الذي ارتمى على الجهة اليمنى.

ومن ركلة حرة رائعة سددها يحيى الشهري تقدم النصر 2/1 في الدقيقة 29، في حين سجل عمر هوساوي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 59، مستغلًا ركلة ركنية لعبها يحيى الشهري.

وسجل جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 90+4.

وهذا أول فوز للنصر في البطولة، بعدما خسر 0/1 أمام الوصل الإماراتي في الجولة الأولى، ثم 2/3 أمام ذوب آهن أصفهان في الجولة الثانية، ليرفع العالمي رصيده إلى 3 نقاط، لكنه ظل في المركز الأخير، في حين يملك الزوراء 4 نقاط في المركز الثاني.

ويتصدر ذوب آهن المجموعة برصد 7 نقاط، مقابل 3 للوصل في المركز الثالث.

النصر 0 × 1 الزوراء | هدف احمد فاضل pic.twitter.com/FsuX9fZvIs — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩

النصر 1 × 1 الزوراء | هدف عبدالله السالم pic.twitter.com/yB2g64SNMF — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩

النصر 2 × 1 الزوراء | هدف يحيى الشهري عالمي ???????????? pic.twitter.com/rNyUmfnJt1 — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩

النصر 3 × 1 الزوراء | هدف عمر هوساوي pic.twitter.com/ZfXPBykOSE — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩