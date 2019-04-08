الوصل الإماراتي يخسر أمام ذوب آهن في دوري أبطال آسيا (فيديو)

الوصل الإماراتي يخسر أمام ذوب آهن في دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

خسر الوصل الإماراتي 3/1 أمام منافسه ذوب آهن أصفهان الإيراني، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وكان الوصل البادئ بالتسجيل عبر لاعبه كايو كانيدو كريا في الدقيقة 15، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

لكن ذوب آهن أصفهان تعادل سريعًا في الدقيقة 16 عبر كريستيان أوساغونا.

وأنهى ذوب آهن الشوط الأول متقدمًا 2/1 بعدما سجل له أمير أرسلان مطهري في الدقيقة 35.

ووقع حميد بوحمدان الهدف الثالث للنادي الإيراني في الدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد ذوب آهن إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بانتظار نتيجة مباراة الزوراء مع النصر السعودي.

في حين جمدت الخسارة رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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