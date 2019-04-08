العين الإماراتي يتعادل مع الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تعادل العين الإماراتي 2/2 مع مضيفه الدحيل القطري، في المباراة التي جمعتهما الاثنين، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وسجل الدحيل هدفين في الشوط الأول، جاء الأول بتوقيع كريم بوضياف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

وأضاف يوسف العربي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 32 بتسديدة أيضًا لكن من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى العين الشوط الأول متأخرًا 1/2، بعدما سجل له جمال معروف هدفًا في الدقيقة 36، بعدما تلقى كرة من تونغو دومبيا.

وتعادل ماركوس بيرغ للعين في الدقيقة 58 مستغلًا خطأ فادحًا من حارس الدحيل.

ورفع التعادل رصيد الدحيل إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الهلال السعودي، الذي يلاقي استقلال طهران (الرابع) في وقت لاحق، في حين رفع التعادل رصيد العين إلى نقطتين في المركز الثالث.

دوري ابطال اسيا : الدحيل 1 – 0 العين | هدف كريم بوضياف#الدحيل_العين ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/cUZn0uwVO8 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٨ أبريل ٢٠١٩

الدحيل 2 × 1 العين | هدف جمال ابراهيم حسين pic.twitter.com/Y1I1RO4wWm — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩