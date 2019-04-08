أهداف مباراة العين والدحيل.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة العين والدحيل.. 2/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كريم بوضياف الهدف الأول لناديه الدحيل القطري، في مباراته مع العين الإماراتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2019.

وتلقى بوضياف كرة عرضية من إيدميلسون جونيور حولها رائعة في مرمى العين في الدقيقة التاسعة.

وأضاف يوسف العربي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 32.

وقلص جمال معروف النتبجة للعين في الدقيقو 36.

وتعادل ماركوس بيرغ للعين في الدقيقة 58.

ويملك العين نقطة وحيدة من تعادل مع استقلال طهران بنتيجة 1/1، في حين خسر 0/1 أمام الهلال السعودي.

أما الدحيل فيملك 3 نقاط في المركز الثاني، من فوزه 3/0 على استقلال طهران، وخسارة 1/3 أمام الهلال السعودي.

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