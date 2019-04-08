أهداف مباراة العين والدحيل.. 2/2 (فيديو)

سجل كريم بوضياف الهدف الأول لناديه الدحيل القطري، في مباراته مع العين الإماراتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2019.
وتلقى بوضياف كرة عرضية من إيدميلسون جونيور حولها رائعة في مرمى العين في الدقيقة التاسعة.
وأضاف يوسف العربي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 32.
وقلص جمال معروف النتبجة للعين في الدقيقو 36.
وتعادل ماركوس بيرغ للعين في الدقيقة 58.
دوري ابطال اسيا : الدحيل 1 – 0 العين | هدف كريم بوضياف#الدحيل_العين
••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/cUZn0uwVO8
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٨ أبريل ٢٠١٩
— اسيا مع عز (@IGoodIm) ٨ أبريل ٢٠١٩
الدحيل 2 × 1 العين | هدف جمال ابراهيم حسين pic.twitter.com/Y1I1RO4wWm
— مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩
الدحيل 2 × 2 العين | هدف بيرغ pic.twitter.com/xzcaMU0Cwz
— مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩
ويملك العين نقطة وحيدة من تعادل مع استقلال طهران بنتيجة 1/1، في حين خسر 0/1 أمام الهلال السعودي.
أما الدحيل فيملك 3 نقاط في المركز الثاني، من فوزه 3/0 على استقلال طهران، وخسارة 1/3 أمام الهلال السعودي.