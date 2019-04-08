أهداف مباراة الوصل وذوب آهن أصفهان.. 3/1 للنادي الإيراني (فيديو)

تقدم كايو كانيدو كريا بالهدف الأول لنادي الوصل الإماراتي في مباراة مع وب آهن أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2019.
وجاء هدف كايو في الدقيقة 15 لكن كريستيان أوساغونا تعادل للنادي الإيراني في الدقيقة 16.
وسجل أمير أرسلان مطهري الهدف الثاني للنادي الإيراني في الدقيقة 35.
ووقع حميد بوحمدان الهدف الثالث للنادي الإيراني في الدقيقة 86.
الوصل 1 × 0 ذوب اهن | هدف كايو pic.twitter.com/FAZ1tfkfX0
— مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩
الوصل 1 × 1 ذوب اهن | هدف اوساجونا pic.twitter.com/WvdLPtqYOU
— مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩
دوري ابطال اسيا | الوصل 1 – 2 ذوب آهن | هدف الثاني لـ ذوب آهن امير آرسلان#الوصل_ذوب_آهن #ACL2019
••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/wFknVz0qea
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٨ أبريل ٢٠١٩
الوصل 1 × 3 ذوب اهن | هدف حميد بو حمدان pic.twitter.com/wuN0stuw6f
— مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩
ويملك الوصل 3 نقاط من فوز على النصر السعودي، في حين خسر أمام الزوراء العراقي.