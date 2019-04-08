أهداف مباراة الوصل وذوب آهن أصفهان.. 3/1 للنادي الإيراني (فيديو)

أهداف مباراة الوصل وذوب آهن أصفهان.. 3/1 للنادي الإيراني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم كايو كانيدو كريا بالهدف الأول لنادي الوصل الإماراتي في مباراة مع وب آهن أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2019.

وجاء هدف كايو في الدقيقة 15 لكن كريستيان أوساغونا تعادل للنادي الإيراني في الدقيقة 16.

وسجل أمير أرسلان مطهري الهدف الثاني للنادي الإيراني في الدقيقة 35.

ووقع حميد بوحمدان الهدف الثالث للنادي الإيراني في الدقيقة 86.

ويملك الوصل 3 نقاط من فوز على النصر السعودي، في حين خسر أمام الزوراء العراقي.

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