كل ما تريد معرفته عن مباراة العين ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق العين الإماراتي اختبارًا صعبًا أمام مضيفه الدحيل القطري، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل العين مصالحة جماهيره بعد النتائج المهزوزة محليًّا وقاريًّا في الفترة الأخيرة وعبور عقبة الدحيل لتحسين المسار في دوري الأبطال ومواصلة الحلم الآسيوي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 19:30 بتوقيت الإمارات على ملعب ”عبد الله بن خليفة“ بنادي الدحيل بصافرة الحكم الصيني ما نينج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي والكأس 3 بصوت المعلق خالد الحدي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2014 وفاز العين بنتيجة 2-1 ثم اكتسح الدحيل في قطر بخماسية دو رد ، وتقابل الفريقان أيضًا في دور الستة عشر لنسخة 2018 بدوري الأبطال وفاز الدحيل بنتيجة 4-2 ثم كرر فوزه بنتيجة 4-1.

ويتقاسم صدارة هدافي مواجهات العين والدحيل المغربي يوسف العربي والغاني أسامواه جيان ودياكيه إبراهيم برصيد 3 أهداف.

ترتيب الفريقين

يحتل الدحيل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الاستقلال الإيراني بثلاثية دون رد وخسر أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-3.

ويحتل العين المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة أمام الهلال بهدف نظيف والتعادل مع الاستقلال بهدف لكل منهما.

العين والبحث عن الصحوة

يبحث فريق العين عن الصحوة بعدما خسر أمام الجزيرة بنتيجة 1-5 في الدوري الإماراتي بخلاف أنه لم يحقق الفوز في أول جولتين بدور المجموعات بدوري الأبطال.

وتحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “ أعترف بأن العين لا يمر بأفضل فتراته، ولكن على الجميع أن يثق في قدرة الفريق على تحقيق الفوز والانتفاضة“.

وأشار إلى أن فريقه مطالب بتحقيق الفوز وغلق صفحة الماضي وخاصة الهزيمة أمام الجزيرة بخماسية مقابل هدف ومصالحة الجماهير بعد الخسارة الثقيلة بالدوري.

ويفتقد العين لاعبي الوسط محمد عبد الرحمن وأحمد برمان للإصابة بجانب البرتغالي روبن ريبيرو لعدم القيد الآسيوي بينما يعود اللاعب حامد دومبيا، ويعتمد جاريدو على تشكيلته التي تضم خالد عيسى لحراسة المرمى ومهند العنزي وإسماعيل أحمد وبندر الأحبابي ومحمد فايز للدفاع وريان يسلم والياباني تسوكاسا شيوتاني والمالي تونجو دومبيا وعامر عبد الرحمن للوسط والسويدي ماركوس بيرج وجمال معروف للهجوم.

أسلحة الدحيل

ولا تختلف الحال بالنسبة للدحيل الذي خسر -أيضًا- لقب الدوري وهو ما أكده المدرب البرتغالي روي فاريا في المؤتمر الصحفي موضحًا أن فريقه قادر على تحقيق الفوز وضياع لقب الدوري لن يؤثر على الفريق.

ويحشد الدحيل أسلحته بقيادة الثنائي المغربي المهدي بنعطية ويوسف العربي بجانب البرازيلي إدميلسون وكريم بوضياف.

وقال المدرب المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي لإرم نيوز، إن العين قادر على العودة في دوري الأبطال وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل؛ لأن العين متخم بالمواهب والعناصر الواعدة بجانب بعض الخبرات مثل: إسماعيل أحمد، والحارس خالد عيسى، والمهاجم السويدي ماركوس بيرج.

وأضاف: ”أطالب لاعبي العين بنسيان ملف الدوري وغلق هذه الصفحة مؤقتًا بعد الهزيمة أمام الجزيرة، ومصالحة الجماهير بنتيجة إيجابية أمام الدحيل خاصة أن هذه المباراة مفصلية في صراع التأهل للمرحلة المقبلة بالبطولة“.