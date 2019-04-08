القنوات الناقلة لمباراة العين ضد الدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد عبد الله بن خليفة، لحساب مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على الاستقلال 3-0 في الدوحة، والهلال على العين 1-0 في العين، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على الدحيل 3-1 في الرياض وتعادل الاستقلال مع العين 1-1 في طهران.

ويحتل الدحيل المركز الثاني في مجموعته برصيد ثلاث نقاط من فوز وخسارة، أمام العين الثالث مع نقطة واحدة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ضيفه الهلال (صفر-1) وتعادله مع ضيفه استقلال (1-1).

وسيكون العين أمام مهمة تجاوز سقوطه المحلي القاسي أمام الجزيرة 1-5، وإظهار حضور آسيوي مغاير، لاسيما في المسابقة المفضلة بالنسبة له، والتي أحرز لقبها عام 2003 وحل وصيفًا فيها عامي 2005 و2016.

ويحمل هذا اللقاء الرقم 5 بين الفريقين في المسابقة، وسبق لكل منهما تحقيق الفوز مرتين. وكانت البداية في دور المجموعات 2014 بفوز العين ذهابًا على أرضه 2-1 وإيابًا 5-صفر، ورد الدحيل في دور الـ16 للموسم الماضي عندما فاز ذهابًا بالإمارات 4-2، وإيابًا في الدوحة 4-1.

وخاض الفريقان مواجهتي العام الماضي بمدربين مختلفين، اذ كان الجزائري جمال بلماضي مدربًا للدحيل الذي استبدله بالتونسي نبيل معلول، وحاليًّا البرتغالي روي فاريا، بينما كان مدرب العين حينها زوران ماميتش الذي حل بدلًا منه حاليًّا الإسباني خوان كارلوس غاريدو بعد انتقال الكرواتي الى الإدارة الفنية للهلال السعودي.

وستقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الـ23 من نيسان (أبريل) الجاري، إذ يلتقي الهلال مع الاستقلال في أبو ظبي، والعين مع الدحيل في العين.

يُذكر أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.