القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء اليوم في دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي النصر السعودي نظيره الزوراء العراقي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، باحثًا عن فوزه القاري الأول هذا الموسم، والبناء على أدائه اللافت محليًا في الفترة الماضية في الدوري والكأس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة النصر والزوراء في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة، السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 8 HD، بتعليق عصام الشوالي وسمير اليعقوبي، وأيضًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

– مباراة #النصر_الزوراء ستكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي ( بث مباشر ) ..

⏱️ 8:15 مساءً. https://t.co/5h1mzhgHRy — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) April 8, 2019

ويسعى النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى تحقيق أول فوز له في مرحلة دور المجموعات، خاصة أن النصر لم يتمكن من الفوز في مباراتي الوصل الإماراتي وذوب آهان أصفهان الإيراني.

ويعيش لاعبو نادي النصر حاليًا فترة إيجابية، خاصة بعد نجاحهم في تصدر بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب الفوز على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الخامسة والعشرين.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

بإمكان متابعينا في المملكة العربية السعودية متابعة مباراة #النصر_الزوراء عبر قناتنا الرسمية في يوتيوب من خلال الرابط: https://t.co/2E77VGTCvl #دوري_أبطال_آسيا@AlNassrFC @alzawraasc — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) ٨ أبريل ٢٠١٩

ولم يسبق للنصر أن واجه أي نادٍ عراقي في تاريخ مشاركاته الخليجية والعربية والآسيوية، عدا الزوراء الذي اجتمع معه في ربع نهائي البطولة الآسيوية 1996، وتحديدًا في ربع النهائي، قبل أن يواصل النادي العراقي مشواره ليحقق المركز الرابع.

وعلى طريقة تأهل النصر إلى دور المجموعات في النسخة الحالية، كان لزامًا على الأصفر أن يلاقي النجمة اللبناني وتغلب عليه 4-1 في مجموع المباراتين، وفي اللقاء التالي أمام الشارقة الإماراتي، انسحب الأخير، ليتقدم النصر إلى ربع النهائي الذي كان يقام بنظام المجموعة، باستضافة الريان القطري في الدوحة.

وبدأ النصر مشواره في المجموعة بخسارة أمام الريان القطري 1-2 وسجل حينها ماجد عبدالله هدف الأصفر الوحيد، ولاقى بيروزي الإيراني في المباراة الثانية.

وتأخر الأصفر أمام بيروزي في منتصف الشوط الثاني بهدفين، لكن المهاجم الغاني أوهين كينيدي سجل ثلاثية في الدقائق الأخيرة، ليحصل النصر على 3 نقاط، قبل لقاء الزوراء العراقي.

وحاول النصراويون الذين كانت تضم صفوفهم ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان ومدير الفريق الحالي محسن الحارثي بالإضافة إلى لاعبين آخرين، هز شباك الفريق العراقي طوال شوطي المباراة دون جدوى، لتنتهي المباراة سلبية، ويصعد النادي العراقي رفقة بيروزي الإيراني بفارق هدف وحيد عن النصر، بعدما تعادلا بالنقاط.