موجز أخبار الهلال والنصر والأندية السعودية

نفى مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم وجود أي قرار بشأن زيادة عدد أندية المسابقة الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرياضة لا تملك حق اتخاذ هذا القرار.

وعقد مجلس إدارة رابطة الدوري اجتماعًا تأجل فيه حسم زيادة أو تقليل عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق الموسم المقبل في نهاية المسابقة الحالي.

وقال آل معمر ”طرحنا فكرة تقسيم فرق دوري الدرجة الأولى إلى مجموعتين دون الإقرار بزيادة عدد الأندية في هذا الدوري. تمت الاستعانة بمختصين لإدراج بعض التعديلات على الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم“.

وبخصوص مشاركة المحرق البحريني في المسابقة الموسم المقبل قال: ”إقرار مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي الموسم المقبل سيتم دراسته، ويجب أن يشمل تغيرات في النظام الأساس كما هي الحال لأي قرار بمثل هذا الحجم“.

وبعيدًا عن اجتماع رابطة الدوري، أنهى الهلال استعداده لمواجهة الاستقلال الإيراني في الدوحة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ يسعى الكرواتي زوران ماميتش لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة صدارة المجموعة الثالثة.

ويتصدر الهلال المجموعة بست نقاط من مباراتين، فيما يقبع الاستقلال الإيراني في ذيل الترتيب بنقطة واحدة متأخرًا بفارق الأهداف عن العين الإماراتي ويأتي الدحيل القطري في المركز الثاني بثلاث نقاط.

وقال زوران في مؤتمر صحفي ”نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتنا الآسيوية الثالثة أمام الاستقلال، ومواصلة الصدارة. نعاني ضغط المباريات الكبير في البطولات كافة، الاستقلال من الفرق المميزة في آسيا“.

العالمي جاهز

واختتم النصر متصدر الدوري المحلي استعداداته لمواجهة الزوراء العراقي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى التي يتذيل ترتيبها دون نقاط.

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر ”لعبنا بشكل جيد أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني ومع ذلك لم نوفق وخسرنا المباراتين. مباراة الزوراء مهمة بالنسبة لنا، وأمام خصم قوي ونسعى للانتصار خلال هذه المباراة“.

لكن عبد العزيز الجبرين لاعب النصر كان أكثر صراحة من مدربه عندما قال ”النصر يلعب بفريق جديد في البطولة الآسيوية، نلعب بثمانية أجانب في الدوري السعودي، بينما نلعب بأربعة أجانب في الآسيوية“.

واتفق معه العراقي حكيم شاكر المدير الفني للزوراء عندما قال ”النصر لعب بشكل جيد للغاية في المباراتين السابقتين أمام الوصل وذوب أهن ولكنهم لم يوفقوا وخسروا المباراتين. إذا كان النظام في البطولة الآسيوية يسمح بقيد العديد من اللاعبين للنصر لتصدر المجموعة“.

وبعيدًا عن المباراة أشارت تقارير صحفية محلية إلى أن المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط النصر قد يغيب ثلاثة أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة.