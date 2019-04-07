رئيس رابطة الدوري السعودي يكشف حقيقة زيادة عدد الأندية الموسم المقبل

نفي رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، مسلي آل معمر، وجود أي قرار بشأن زيادة عدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرياضة لا تملك حق القرار في ذلك.

وعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعًا دوريًا اليوم الأحد، وقال مسلي آل معمر خلال الاجتماع، إن ”هناك لجنة فنية مختصة بشأن اللاعبين الأجانب“، مؤكدًا ”سيتقرر خفض العدد أو خلافه نهاية الموسم“.

وأكد ”طرحنا فكرة تقسيم فرق دوري الدرجة الأولى إلى مجموعتين دون الإقرار بزيادة عدد الأندية في هذا الدوري“.

وتابع: ”تمت الاستعانة بمختصين لإدراج بعض التعديلات على الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم“.

وأضاف: ”أسعد بالأصوات العالية في الاجتماعات وليس الحديث الخافت، لأن ذلك يوصل لنا الأمور بوضوح“.

وبخصوص مشاركة المحرق البحريني في دوري المحترفين من عدمه الموسم المقبل، قال: ”إقرار مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي الموسم المقبل سيتم دراسته، ويجب أن يشمل تغيرات في النظام الأساسي كما هو الحال لأي قرار بمثل هذا الحجم“.