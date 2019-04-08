موعد مباراة النصر ضد الزوراء اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه نادي النصر السعودي، مساء اليوم الاثنين، نظيره الزوراء العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.

ويسعى النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى تحقيق أول فوز له في مرحلة دور المجموعات، خاصة أن النصر لم يتمكن من الفوز في مباراتي الوصل الإماراتي وذوب آهان أصفهان الإيراني.

وكان فيتوريا قد أكد أن النصر واجه سوء حظ في أول جولتين، أمام فريقي الوصل وذوب آهان أصفهان، مضيفًا أن النصر سيدخل لقاء الزوراء بشكل مختلف من أجل الفوز.

ويعيش لاعبو نادي النصر حاليًا فترة إيجابية، خاصة بعد نجاحهم في تصدر بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب الفوز على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الخامسة والعشرين.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

وإذا تمكن النصر من الفوز على فريق الزوراء، فسيُنعش العالمي فرصه في التأهل لدور ثمن النهائي.

???? اليــوم

⏱️ 8:15 مساءً

???? bein sports 3 , عصام الشوالي .

???? أبطال آسيا | دور المجموعات

⚽ #النصر × الزوراء

???? استاد الملك فهد الدولي كونوا على الموعد ياجمهور الشمس ????????. pic.twitter.com/CW2zqvJ5ZP — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) April 8, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة النصر والزوراء في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة، السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 8 HD، بتعليق عصام الشوالي وسمير اليعقوبي، وأيضًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.