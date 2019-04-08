القنوات الناقلة لمباراة الوصل وذوب آهن اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه نادي الوصل الإماراتي نظيره ذوب آهن الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، على ملعب زعبيل في دبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الوصل وذوب آهن في تمام الساعة الثامنة إلا ثلثًا بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ثلثًا بتوقيت السعودية، السادسة إلا ثلثًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 2، والكأس 7 HD، بتعليق حسن العيدورس وإبراهيم الهشال.

ويدخل الوصل المواجهة في ظروف صعبة في ظل غياب ثلاثة من محترفيه الأجانب، ويخوض اللقاء بأجنبي واحد وهو البرازيلي كايو كنيدو بعد إيقاف فابيو ليما بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في لقاء الزوراء العراقي بالجولة الماضية، ومعاناته في الوقت نفسه من إصابة حرمته المشاركة في لقاء النصر في الدوري، ويستمر غيابه لعشرة أيام ويستمر إيقاف نجم الوصل ليما حتى الجولة المقبلة، ويغيب البرازيلي فينسيوس ليما لعدم قيده آسيويًّا واحتمالية استمرار غياب مينديز كبيرة بالرغم من خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة التي ألمت به وغيَّبته منذ لقاء الأهلي السعودي في كأس زايد للأندية الأبطال.

ويسعى الوصل صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، إلى تحقيق الفوز ورفع رصيده من النقاط إلى 6 بهدف اعتلاء الصدارة، التي سبق أن احتلها لكن تراجع عنها لصالح الزوراء التي يعتليها حاليًّا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن ذوب آهن الوصيف، في حين يحل النصر السعودي في ذيل المجموعة.

ونجح الوصل في الفوز على النصر السعودي في الجولة الأولى بهدف نظيف، بينما خسر الجولة الثانية من الزوراء العراقي بخماسية نظيفة، في المقابل تعادل ذوب آهن مع الزوراء سلبيًّا، بينما فاز على النصر السعودي 3-2.

من جهته، فاز ذوب آهن على النصر 3-2 في الجولة الماضية، وعوض بذلك تعادله سلبًا أمام الزوراء في الجولة الأولى.

ولم يتمكن الوصل من تحقيق الفوز في لقاءيه السابقين قاريًّا ضد أندية إيرانية على استاد زعبيل، إذ تعادل 1-1 مع سايبا في 2008، وخسر العام الماضي أمام برسيبوليس صفر-1.