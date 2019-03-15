نادي الوصل الإماراتي يجدد تعاقده مع المدرب الروماني لورينتو ريجيكامب

أعلن نادي الوصل الإماراتي تجديد تعاقده مع الروماني لورينتو ريجيكامب المدير الفني للفريق الأول لمدة موسمين مقبلين.

وأصدر نادي الوصل بيانًا رسميًا قال فيه: “ شركة الوصل لكرة القدم تجدد تعاقدها مع مدرب الفريق لورينت ريجيكامب لمدة موسمين“.

رسميا.. شركة #الوصل لكرة القدم تجدد تعاقدها مع مدرب الفريق لورينت ريجيكامب لمدة موسمين، على أن تعلن كافة التفاصيل المتعلقة بتجديد التعاقد مع المدرب في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة. pic.twitter.com/neyUi0KXrQ — Al Wasl SC (@AlWaslSC) ١٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف النادي في بيانه: ”سيتم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بتجديد التعاقد مع المدرب في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وجاء تجديد التعاقد بمثابة رد على التقارير الصحفية، التي أكدت رحيل ريجيكامب عن قيادة الفريق، عقب الهزيمة الثقيلة أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا.

وتلقى الفريق الوصلاوي الهزيمة بخماسية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى بالبطولة القارية.