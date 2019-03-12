موجز أخبار الهلال والأهلي والأندية السعودية اليوم ‎

كان فوز نادي الهلال السعودي على ضيفه الدحيل القطري أبرز ما اهتمت به الجماهير السعودية، يوم الثلاثاء، خاصة وأن هذا الانتصار جاء على حساب حامل لقب دوري نجوم قطر، الذي بلغ قبل نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا.

وحسم متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان مواجهة مثيرة أمام ضيفه القطري بعد أن سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني ليفوز 3-1 وينفرد بصدارة المجموعة الثالثة القوية بدوري الأبطال.

ومنح القائد كارلوس إدواردو التقدم للهلال بعد تمريرة من الإيطالي المخضرم سيباستيان جيوفينكو جعلته منفردا بالحارس كلود أمين ليسدد بين قدميه لكن بطل قطر أدرك التعادل في الشوط الثاني عبر الياباني تشويا ناكاغيما.

ولم تدم فرحة الضيوف كثيرًا حيث أعاد علي البليهي التقدم لأصحاب الضيافة بعد دقيقتين ثم وسع الأسد الفرنسي بافتيمبي غوميز الفارق بمجهود فردي.

???? | ملخص مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري والتي انتهت بفوز الهلال 3-1#ACL2019 pic.twitter.com/lcrcKAChHO — أهداف دوري أبطال آسيا (@AsianGool) March 12, 2019

انتصارات لا تتوقف

لكن ما عكر فرحة ”الزعيم“ في ليلة الانتصار كان إصابة إدواردو في العضلة الخلفية، حيث أعلن النادي أنه المهاجم البرازيلي سيخضع لفحص بالأشعة خلال اليومين المقبلين للوقوف على حجم الإصابة وبالتالي تحديد برنامجه العلاجي.

ولم يخسر ”الزعيم“ في أي مباراة في 2019 حتى الآن، حيث خاض الهلال عشر مباريات في جميع المسابقات انتصر في ثماني وتعادل مرتين وسجل 23 هدفا بينما استقبلت شباكه سبعة فقط.

وفي المجموعة ذاتها تعادل العين الإمارات مع الاستقلال الإيراني بهدف لكل فريق ليقتنص كل منهما أول نقطة في مشوار دور المجموعات.

???? | ملخص مباراة باختاكور الاوزبكي ضد الاهلي السعودي والتي انتهت بفوز باختاكور 1-0#ACL2019 pic.twitter.com/rdClGrhLLs — أهداف دوري أبطال آسيا (@AsianGool) March 12, 2019

أداء متذبذب

في المقابل، استمر الأداء المتذبذب للأهلي تحت قيادة المخضرم خورخي فوساتي، حيث خسر الفريق بهدف نظيف أمام مضيفه باختاكور في أوزبكستان ليفقد صدارة المجموعة الرابعة بدوري الأبطال.

وأدت هذه النتيجة لتراجع الأهلي للمركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط مقابل أربعة للفريق الأوزبكي المتصدر.

وشهدت عودة فوساتي للدوري السعودي بداية محبطة حيث خسر الفريق في أول مباراة تحت قيادته بهدفين مقابل هدف في مباراة قمة أمام النصر الشهر الماضي.

ولا يزال الفريق يقدم أداء متذبذبا صعودا وهبوطا في جميع المسابقات، حيث فاز على السد القطري في الجولة الماضية قبل الخسارة أمام باختاكور.

وفي الدوري المحلي فاز على القادسية بصعوبة في اللحظات الأخيرة بالجولة الماضية وقبلها تعادل 1-1 مع الاتحاد في ديربي جدة بعدما خسر 2-1 على ملعب الفتح.