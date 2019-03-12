تعرّف على طبيعة إصابة كارلوس إدواردو بعد مباراة الهلال والدحيل بدوري أبطال آسيا

تعرَّض البرازيلي كارلوس إدواردو قائد نادي الهلال السعودي، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الدحيل القطري، والتي انتهت بفوز ”الزعيم“ بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وخرج إدواردو مصابًا في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ونزل سالم الدوسري بدلًا منه، بعدما نجح بتسجيل أول أهداف الزعيم في المباراة.

ونشر الجهاز الطبي للهلال بيانًا قال فيه إن إدواردو أُصيب في العضلة الخلفية، وسيُجري فحص أشعة لموضع الإصابة خلال اليومين المقبلين، لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

???? أوضح الجهاز الطبي تعرّض البرازيلي ”كارلوس إدواردو“ لإصابة في العضلة الخلفية أثناء لقاء #الهلال_الدحيل ، وسيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين؛ لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي. #الهلال pic.twitter.com/pDXp2QDmyP — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٢ مارس ٢٠١٩

وحقق فريق الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الدحيل القطري.

وبذلك، يتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن الدحيل، وجاء العين ثالثًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن استقلال طهران متذيل الترتيب.

وكان استقلال طهران الإيراني قد تعادل في وقت سابق اليوم مع العين الإماراتي بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة ذاتها.