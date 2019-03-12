مباراة الهلال والدحيل.. القائم يمنع صاروخية مذهلة من جيوفينكو (فيديو)

وقف قائم فريق الدحيل القطري حائلًا أمام هدف رائع من تصويبة صاروخية أطلقها الإيطالي جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على إستاد ”ملعب جامعة الملك سعود“ في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لدوري أبطال آسيا.

ويتقدم الهلال بهدف أول سجله كارلوس إدواردو في شباك نظيره الدحيل القطري في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

ونجح الهلال في تحقيق فوز مهم في مستهل مشواره بدوري الأبطال، حينما انتصر على ضيفه العين الإماراتي بهدف نظيف، في الوقت الذي فاز فيه الدحيل على الاستقلال الإيراني بنتيجة 3-0 .

ويعتمد مدرب الهلال زوران ماميتش على الهجوم الناري بقيادة القاطرة البشرية بافيتيمبي غوميز، وكذلك الإيطالي جيوفينكو، في الوقت الذي يغيب فيه المعز علي عن الدحيل؛ بسبب الإصابة.

ويتصدر الدحيل حاليًا جدول المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن الهلال، ولكل منهما 3 نقاط، وسوف تكون هذه المباراة بمثابة الصراع على الصدارة بين الفريقين.