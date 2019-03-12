أهداف مباراة الهلال والدحيل.. 3-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الدحيل القطري، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على استاد ”ملعب جامعة الملك سعود“ بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لدوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة 75 سجل شويا ناكاغيما الهدف الأول للدحيل.

وفي الدقيقة 77 سجل علي هادي آل بليهي الثاني للهلال.

وفي الدقيقة 79 سجل بافيتيمبي غوميز الثالث للزعيم.

ونجح الهلال في تحقيق فوز مهم في مستهل مشواره بدوري الأبطال، حينما انتصر على ضيفه العين الإماراتي بهدف نظيف، في الوقت الذي فاز فيه الدحيل على الاستقلال الإيراني بنتيجة 3-0 .

ويعتمد مدرب الهلال زوران ماميتش على الهجوم الناري بقيادة القاطرة البشرية بافيتيمبي غوميز، وكذلك الإيطالي جيوفينكو، في الوقت الذي يغيب فيه المعز علي عن الدحيل؛ بسبب الإصابة.

ويتصدر الدحيل حاليًا جدول المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن الهلال، ولكل منهما 3 نقاط، وسوف تكون هذه المباراة بمثابة الصراع على الصدارة بين الفريقين.