أهداف مباراة الهلال والدحيل.. 3-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الدحيل القطري، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على استاد ”ملعب جامعة الملك سعود“ بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لدوري أبطال آسيا.
فيديو : هدف #الهلال_السعودي 1 – 0 #الدحيل_القطري #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/mPnlFk9MDO
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 12, 2019
وفي الدقيقة 75 سجل شويا ناكاغيما الهدف الأول للدحيل.
فيديو : هدف التعادل #الدحيل_القطري 1 – 1 #الهلال_السعودي #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/XgE1qLPvuS
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 12, 2019
وفي الدقيقة 77 سجل علي هادي آل بليهي الثاني للهلال.
فيديو : هدف #الهلال_السعودي 2 – 1 #الدحيل_القطري #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/wRl1KYzFQw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 12, 2019
وفي الدقيقة 79 سجل بافيتيمبي غوميز الثالث للزعيم.
فيديو : هدف #الهلال_السعودي 3 – 1 #الدحيل_القطري #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/oXFi1bgppa
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 12, 2019
ونجح الهلال في تحقيق فوز مهم في مستهل مشواره بدوري الأبطال، حينما انتصر على ضيفه العين الإماراتي بهدف نظيف، في الوقت الذي فاز فيه الدحيل على الاستقلال الإيراني بنتيجة 3-0 .
ويعتمد مدرب الهلال زوران ماميتش على الهجوم الناري بقيادة القاطرة البشرية بافيتيمبي غوميز، وكذلك الإيطالي جيوفينكو، في الوقت الذي يغيب فيه المعز علي عن الدحيل؛ بسبب الإصابة.
ويتصدر الدحيل حاليًا جدول المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن الهلال، ولكل منهما 3 نقاط، وسوف تكون هذه المباراة بمثابة الصراع على الصدارة بين الفريقين.