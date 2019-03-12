النادي الأهلي السعودي يسقط أمام باختاكور ويفقد صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا (فيديو)

خسر الأهلي السعودي 1-صفر أمام مضيفه باختاكور في أوزبكستان، ليفقد صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.

وسجل مارات بيكمايف هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة من مسافة بعيدة، بعد مرور ساعة ليمنح باختاكور الفوز رافعًا رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، وتقدم للصدارة بينما تراجع الأهلي للمركز الثاني ولديه ثلاث نقاط.

ولم تفلح محاولات الأهلي لتعويض التأخر وسنحت أخطر فرصة لمهاجمه دجانيني تافاريس، لكنه سدد بجوار القائم في الدقائق الأخيرة.

وفي وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة يلتقي السد القطري، الذي خسر مباراته الأولى أمام الأهلي، مع ضيفه بيروزي الإيراني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة.