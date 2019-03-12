كل ما تريد معرفته عن مباراة باختاكور ضد الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على باختاكور الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل الأهلي استكمال انطلاقته الآسيوية وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، في رحلة البحث عن اللقب القاري الذي يعاند الأندية السعودية على مدار السنوات الأخيرة.

رابط قناة الاتحاد الاسيوي على اليوتيوب .. ستنقل جميع مباريات الاندية السعودية في المنافسات الاسيوية داخل اراضيها وخارجها بمعلق واستديو تحليلي سعودي لحين بيع الحقوق على القنوات المحليةhttps://t.co/NRG5BezePz#السعودية_تلغي_احتكار_bein — العربية – في المرمى (@FilMarma) March 11, 2019

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة باختاكور ضد الأهلي

تقام المباراة في الساعة 16:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”باختاكور“ الأوزبكي الذي يتسع لحضور 55 ألف مشجع بصافرة الحكم السنغافوري محمد تقي الجعفري.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق أحمد البلوشي، وحصل الاتحاد السعودي على قرار بإلغاء احتكار شبكة بي إن سبورتس في المملكة العربية السعودية.

وستنقل المباراة على قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على يوتيوب.

ترتيب الفريقين وتاريخ المواجهات

يحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى. ويبقى باختاكور في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع بيرسبوليس الإيراني بهدف لكل منهما.

ويشهد التاريخ على مواجهتين بين الفريقين بدور المجموعات لنسخة دوري أبطال آسيا عام 2005 ، وفاز الأهلي بالسعودية بثلاثية أليساندرو وحسين عبد الغني ومالك معاذ، بينما فاز باختاكور في أوزبكستان بنتيجة 2-1.

أسلحة فوساتي

يحشد المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، أسلحته للفوز على باختاكور من أجل حسم الفوز أو التعادل على أسوأ تقدير لتعزيز الصدارة.

وقال فوساتي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة بلا شك ستكون صعبة من أجل حسم الفوز على حساب باختاكور أو التعادل، موضحًا أن فريقه يتحدى أي غيابات أو ظروف صعبة من خلال الروح القتالية العالية والخبرات.

وتتجه النية لدى فوساتي للإبقاء على دجانيني تافاريس لاعب الرأس الآخر بديلًا، في ظل معاناته من الإجهاد والإصابات المتتالية، كما يفتقد الفريق الثلاثي المصاب يوسف الحربي وعبد الفتاح عسيري ومعتز هوساوي، بجانب أيمن الخليف لأسباب فنية، بجانب الثلاثي الأجنبي غير المقيد آسيويًا المصري محمد عبد الشافي والروماني نيكولاي ستانسيو وكلاوديو بايزا.

ويعتمد فوساتي على تشكيلة تضم الحارس محمد العويس أو ياسر المسيليم وأمامه الرباعي التشيلي باولو دياز والبرازيلي أديرلان سانتوس وسعيد المولد وعبد الباسط هندي في خط الدفاع، بجانب نوح الموسى وحسين المقهوي وتيسير الجاسم وسلمان المؤشر وحسين عبد الغني للوسط، والسوري عمر السومة في خط الهجوم.

ويملك فوساتي بدلاء مميزين مثل محمد آل فتيل في خط الدفاع وعبد الرحمن غريب ومهند عسيري وعبد الله حسون.

وقال أسامة نبيه، مدرب الكوكب السعودي، لـ ”إرم نيوز“ إن الأهلي سيواجه ظروفًا صعبة بسبب حماس الجماهير الأوزبكية ومنافسه باختاكور على أرضه، بجانب غيابات الفريق السعودي.

وأضاف: ”الأهلي بحاجة للعودة من دون هزيمة لقطع خطوة مميزة في أول جولتين لحسم التأهل، خاصة أن لقاء بيرسبوليس الإيراني سيكون أيضًا صعبًا في الجولتين القادمتين“.

قدرات باختاكور

يعتمد باختاكور على قدرات مدربه الجورجي شوتا أرفيلادزه، الذي أظهر أداء جماعيًا منظمًا في مواجهته الأولى ضد بيرسبوليس الإيراني وخطف التعادل.

ويعول باختاكور على أبرز لاعبيه، المهاجم المخضرم مارات بيكماييف، الذي يبلغ 33 عامًا وخاض 54 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، بجانب لاعب الوسط دوستونبيك خامداموف وجلال الدين مشاريبوف والمدافع فاروق سايفيف.