القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا

قال زوران ماميتش مدرب الهلال السعودي أمس الاثنين، إن فريقه لن يتأثر بغياب بعض عناصره أمام ضيفه الدحيل القطري، عندما يلتقي الفريقان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وكان الدحيل الفائز الوحيد بين أندية قطر في الجولة الأولى، بعد فوزه 3-صفر على الاستقلال الإيراني، لكن تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال الذي استهل مشواره بفوز ثمين خارج ملعبه على العين الإماراتي.

وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي اليوم ”اعتدنا في الفترة الأخيرة على إشراك أغلب اللاعبين، وغياب عدد من العناصر عن الفريق ليس بجديد.

”يعاني نواف العابد منذ فترة من الإصابات ونحاول بذل قصارى جهدنا لتعافيه“.

ويغيب أيضًا عن مباراة الغد عبد الله عطيف وسلمان الفرج وعمر عبد الرحمن للإصابة حيث يواصل الثلاثي التعافي.

ويتصدر الهلال الدوري المحلي واعترف المدرب السابق للعين الإماراتي بأن الدوري يمثل أولوية بالنسبة للفريق.

وأضاف ماميتش ”الدوري من أولوياتنا يليه دوري أبطال آسيا وبعدها كأس العرب ثم كأس الملك. لكن نسعى للفوز بجميع البطولات“.

وعن قوة منافسه حامل لقب دوري نجوم قطر قال ماميتش ”يلعب الدحيل بأساليب وطرق مختلفة في مبارياته. يتميز دفاعيًّا وهجوميًّا أيضًا. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز على أرضنا وبين جماهيرنا“.

ويتقاسم الهلال والدحيل صدارة المجموعة، ولكل منهما ثلاث نقاط بينما يحتل العين والاستقلال الإيراني المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل..

???? تابع مباراة #الهلال_الدحيل من خلال قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ”يوتيوب“ عبر الرابط ????????https://t.co/7zxiwREHvE

إضافة لقنوات أخرى — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 12, 2019

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الاثنين، إنه تلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”تلقى الاتحاد السعودي خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، وذلك بناءً على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي أن إلغاء احتكار ”beINSPORTS“ جاء بسبب المخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

وواصل: ”وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات ”beINSPORTS“، وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداءً من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، غدًا الثلاثاء، كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.وستنقل مباراة الهلال والدحيل القطري عبر منصات الاتحاد الآسيوي الرقمية، فيس بوك وتويتر واليوتيوب، مجانًا، بشكل مؤقت، بإخراج وتحليل وتعليق سعودي، لحين فتح المظاريف للشركات المصرح لها بالسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن شبكة بي إن سبورتس ستظل تنقل البطولات الآسيوية كونها مالكة للحقوق التلفزيونية لكن دون احتكار، وللمرة الأولى وبشكل غير مسبوق ستُبث المباريات تلفزيونيًّا داخل السعودية على منصات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقناة يوتيوب كخطوة أولى ودون شعار بي إن سبورت حتى يتم إنهاء ترتيبات الناقل المحلي.

وستنقل مباراة الهلال والدحيل عبرر قنوات بي إن سبورتس والكاس، وقناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على يوتيوب بشكل مجاني.

وحسب الشرق الأوسط أيضًا فإن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اجتمع الأسبوع الماضي بأربعة أطراف فاعلة في النقل التلفزيوني هي MBC و روتانا خليجية و KSA SPORTS وشركة الاتصالات السعودية وتباحث معهم بشأن الناقل التلفزيوني السعودي للمسابقات الآسيوية وترتيب مستقبل النقل الجديد.