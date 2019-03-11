القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، إنه تلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”تلقى الاتحاد السعودي خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، وذلك بناءً على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي أن إلغاء احتكار ”beINSPORTS“ جاء بسبب المخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

وواصل: ”وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات ”beINSPORTS“، وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداءً من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، غدًا الثلاثاء، كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل..

عاجل .. مباراة الهلال والدحيل القطري غداً سيبثها الاتحاد الاسيوي على منصاته الرقمية واليوتيوب مجانا بشكل مؤقت بإخراج وتحليل وتعليق سعودي، لحين فتح المظاريف للشركات المصرح لها بالسعودية خلال الاسابيع القليلة المقبلة#السعودية_تلغي_احتكار_bein — العربية – في المرمى (@FilMarma) March 11, 2019

وستنقل مباراة الهلال والدحيل القطري عبر منصات الاتحاد الآسيوي الرقمية، فيس بوك وتويتر واليوتيوب، مجانًا، بشكل مؤقت، بإخراج وتحليل وتعليق سعودي، لحين فتح المظاريف للشركات المصرح لها بالسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن شبكة بي إن سبورتس ستظل نقل البطولات الآسيوية كونها مالكة للحقوق التلفزيونية لكن دون احتكار، ولأول مرة وبشكل غير مسبوق ستُبث المباريات تلفزيونياً داخل السعودية على منصات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقناة يوتيوب كخطوة أولى وبدون شعار بي إن سبورت حتى يتم إنهاء ترتيبات الناقل المحلي.

وبحسب الشرق الأوسط أيضا فإن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اجتمع الأسبوع الماضي بأربع أطراف فاعلة في النقل التلفزيوني هي MBC و روتانا خليجية و KSA SPORTS و شركة الاتصالات السعودية وتباحث معهم بشأن الناقل التلفزيوني السعودي للمسابقات الآسيوية وترتيب مستقبل النقل الجديد.