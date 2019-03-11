تعرف إلى أبرز نتائج مباريات يوم الاثنين

شهدت الملاعب الأسيوية وبعض الملاعب الأوروبية عدة مباريات، الإثنين، وشهدت نتائجها على الصعيد الأسيوي 3 انتصارات عربية ونال نادي النصر السعودي ثاني هزيمة على التوالي، بينما أوروبيًا حقق روما فوزًا صعبًا في الدوري الإيطالي، وأبقى على حظوظه في التنافس على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي

حقق روما فوزًا صعبًا على إمبولي 2/1 تحث قيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري ليبقى في الصراع في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا حيث رفع رصيده إلى 47 نقطة على بعد 3 نقاط من إنتر ميلان الرابع و4 نقاط عن ميلان الثالث.

الدوري الألماني

صعد آنتراخت فرانكفورت للمركز الخامس في الدوري الألماني بعد فوزه على فورتونا دوسلدروف 3/0، ليبقي على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم حيث لا يفصله عن المركزين الثالث والرابع اللذان يحتلهما كل من لايبزيغ وبروسيا مونشغلادباخ سوى 3 نقاط.

دوري أبطال أسيا

تقدم الزوراء لصدارة المجموعة الأولى بعد فوز كاسح على الوصل الإماراتي 5/0 الذي تراجع للمركز الثالث، فيما حصد النصر السعودي هزيمته الثانية وتذيل المجموعة دون نقاط، وجاءت على حساب ذوب أهن أصفهان الإيراني 3/2 الذي صعد للمركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية حقق الوحدة الإماراتي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السعودي 4/1 فيما حقق الريان القطري الفوز على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 2/1 لتتساوى الفرق الأربعة في المجموعة الثانية بـ 3 نقاط.

كأس الاتحاد الأسيوي

صعد الوحدات الأردني لصدارة المجموعة الأولى بعد فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب هلال القدس الفلسطيني 6/2 الذي يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.

وعن نفس المجموعة حقق الجيش السوري فوزًا خارج ملعبه على النجمة اللبناني ليحتل المركز الثاني فيما يتواجد الفريق اللبناني في المركز الأخير.

وفي المجموعة الثانية حقق النجمة البحريني فوزًا مهمًا خارج قواعده على حساب الاتحاد السوري 2/1 ليحتل المركز الأول رفقة الجزيرة الأردني الفائز 1/0 على الكويت الكويتي، فيما يتواجد الفريقان الكويتي والسوري في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

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