ترتيب مجموعة النصر السعودي والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا (صورة)

تلقى نادي النصر السعودي الهزيمة الثانية في دوري أبطال آسيا، وجاءت أمام ذوب أهن أصفهان الإيراني بنتيجة 2/3، في حين تلقى الوصل الإماراتي هزيمة قاسية أمام الزوراء العراقي بنتيجة 0/5.

ويتصدر الزوراء ترتيب المجموعة الأولى أمام ذوب أهن أصفهان الإيراني والوصل الإماراتي، في حين يحتل النصر السعودي المركز الرابع والأخير ولم يحصد أي نقطة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الثانية:

1. الزوراء العراقي: 4 نقاط، له 5 وعليه 0، النسبة العامة +5.

2. ذوب أهن أصفهان الإيراني: 4 نقاط، له 3 وعليه 2، النسبة العامة +1.

3. الوصل الإماراتي: 3 نقاط، له 1 وعليه 5، النسبة العامة _4.

4. النصر السعودي : 0 نقاط، له 2 وعليه 4، النسبة العامة _2.