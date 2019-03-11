نادي النصر السعودي يخسر للمرة الثانية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

خسر نادي النصر السعودي 2/3 أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وكان النصر البادئ بالتسجيل عبر جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة الخامسة، بمساعدة حمد آل منصور، لكن محمد نجاد مهدي عدّل الكفة في الدقيقة 30 من ضربة رأسية.

وتقدم ذو آهن أصفهان في الدقيقة 39، عبر وحيد محمد زاده بتسديدة من داخل المنطقة.

وتعادل عبدالرزاق حمدالله للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 58، احتسبها الحكم بعد خطأ من محمد رشید مظاهر.

وأضاع عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة 88، قبل أن يسجل أمير أرسلان مطهري في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد ذوب آهن أصفهان إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزوراء العراقي، في حين لا يملك النصر أي نقطة ويقبع في ذيل الترتيب، بينما يأتي الوصل الإماراتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

النصر 1 × 0 ذوب اهن | هدف جوليانو .. ???? “ pic.twitter.com/5aJsJ08P2c — ✵ (@Pezvjv8DhgUeqZx) ١١ مارس ٢٠١٩

النصر 1 × 1 ذوب اهن | هدف التعادل لـ ذوب اهن .. ???? “ pic.twitter.com/3CNznlw33T — ✵ (@Pezvjv8DhgUeqZx) ١١ مارس ٢٠١٩

النصر 1 × 2 ذوب اهن | هدف الثاني لـ ذوب اهن .. ???? “ pic.twitter.com/ngoaqe897D — ✵ (@Pezvjv8DhgUeqZx) ١١ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | النصر السعودي 2 × 3 ذوب هان الايراني | هدف الثالث ذوب هان , دفاع النصر !!!!! ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/rdmfcymIqJ — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩