أهداف مباراة النصر وذوب آهن أصفهان.. رفاق عبدالرزاق حمدالله يتأخرون 1/2 (فيديو)

سجل جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الأول لنادي النصر السعودي في مباراته مع ذوب آهن أصفهان الإيراني، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

ووقع جوليانو الهدف في الدقيقة الخامسة، بتسديدة خاطفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حمد آل منصور.

وأدرك محمد نجاد مهدي التعادل للنادي الإيراني في الدقيقة 30.

وأضاف وحيد محمد زاده الهدف الثاني للنادي الإيراني في الدقيقة 39.

وخسر النصر 0/1 أمام الوصل الإماراتي في الجولة الماضية، في حين تعادل ذوب آهن أصفهان سلبيًا مع الزوراء العراقي.

النصر 1 × 0 ذوب اهن | هدف جوليانو .. ???? “ pic.twitter.com/5aJsJ08P2c — ✵ (@Pezvjv8DhgUeqZx) ١١ مارس ٢٠١٩

النصر 1 × 1 ذوب اهن | هدف التعادل لـ ذوب اهن .. ???? “ pic.twitter.com/3CNznlw33T — ✵ (@Pezvjv8DhgUeqZx) ١١ مارس ٢٠١٩