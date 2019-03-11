القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي الاتحاد السعودي بنظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، بدوري أبطال آسيا، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد 7 سنوات من آخر لقاء جمع الفريقين في البطولة الآسيوية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة على ملعب ”آل نهيان“، مساء يوم الاثنين، في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت القاهرة الـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ07:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 8 HD، بتعليق علي محمد علي وسمير اليعقوبي.

يحتل الوحدة المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين نظيفين، وليس أمام الفريق سوى الفوز من أجل الوجود في صلب المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني.

من جانبه، اقترب الاتحاد السعودي كثيرًا من استعادة مستواه المعروف محليًّا وآسيويًّا، فبعد الفوز الساحق في الجولة الأولى على الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتصدره المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي الثاني، عاد وحقق فوزًا مهمًّا على الفيحاء في الدوري السعودي بهدفين نظيفين، سعيًا للخروج من أزمته الحالية، والابتعاد عن مراكز المؤخرة.

ويتفاءل الاتحاديون باستاد آل نهيان، حيث لم يخسر فيه اتحاد جدة في مواجهتين خاضهما الفريق أمام الوحدة.

ويعلو كعب الاتحاد على الوحدة، إذ يلتقي الفريقان للمرة الخامسة، بعد أن تقابلا في 4 مواجهات سابقة بنسختي 2010 و2011 ونجح الاتحاد في الفوز في 3 مباريات، وحضر التعادل مرة وحيدة في إياب نسخة 2011.

وقابل اتحاد جدة 5 أندية إماراتية في مشواره في دوري أبطال آسيا، هي: العين والجزيرة وبني ياس والنصر والوحدة، بمجموع 16 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 7، وخسر 3 مباريات.

وواجه اتحاد جدة فريق النصر الإماراتي في آخر نسخه شارك فيها عميد الأندية السعودية عام 2016، بينما كانت البداية في مشوار الفريق الاتحادي مع الأندية الإماراتية عام 2005، عندما نجح في تحقيق اللقب على حساب العين.

ويعتبر مهاجم الاتحاد السابق الجزائري عبدالملك زياية، هداف مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.