موعد مباراة الوحدة والاتحاد اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه الوحدة الإماراتي نظيره نادي الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، في العاصمة أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا

وكان الوحدة خسر أمام لوكوموتيف الأوزبكي صفر-2 في طشقند في الجولة الأولى، في حين حقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على الريان القطري 5-1 في جدة.

ويرغب الوحدة فى إحياء آماله في المجموعة مبكرًا من أجل خطف بطاقة العبور لدور الـ16 للبطولة من خلال الفوز، ولكنه سيواجه الاتحاد المنتشي الذي حقق نتيجة كبيرة في المباراة الماضية، في ظل تحسن أدائه مع مدربه الجديد سييرا.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب الريان القطري أمام لوكوموتيف الأوزبكي بعدما تلقى الفريق القطري خسارة فادحة 1-5 أمام اتحاد جدة في الجولة الأولى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة على ملعب ”آل نهيان“ مساء يوم الاثنين، في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت القاهرة الـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 8 HD، بتعليق علي محمد علي وسمير اليعقوبي.