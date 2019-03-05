أهداف مباراة الأهلي والسد.. 2-0 لـ“الراقي“ (فيديو)

سجل عمر السومة الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره السد، من ركلة جزاء، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة 76 يضيف السومة الثاني للأهلي السعودي.

ويقابل أهلي جدة، اليوم الثلاثاء، نظيره السد القطري، في سيناريو يتكرر للمرة الخامسة في تاريخ لقاءات الفريقين، في دوري الأبطال، والثانية على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وخاض أهلي جدة 14 لقاءً في دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، على ضفاف عروس البحر الأحمر جدة، منذ افتتاح الملعب مطلع مايو/ أيار 2014.

ويتفاءل أنصار الراقي باللعب على ميدان الجوهرة المشعة، الذي لم يذق فيه طعم الخسارة آسيويًا سوى مرة وحيدة كانت في نسخة 2017 أمام العين الإماراتي، وفاز أهلي جدة على أرض الملعب في 9 مناسبات، بينما حضر التعادل في 4 مواجهات.

ويسعى الأهلي لرد الدين لفريق السد، حيث لم يسبق لأبناء جدة تحقيق الفوز على الضيف القطري، في منافسات دوري أبطال آسيا، بعدما لعب الفريقان 4 مباريات، خسر في مناسبتين وتعادل في مثلهما.