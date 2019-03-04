عمر السومة يتحدث عن إخفاق المنتخب السوري في كأس آسيا.. ويتهم أحمد الصالح بإثارة المشاكل (فيديو)

تحدث عمر السومة، نجم المنتخب السوري ومهاجم النادي الأهلي السعودي، عن كواليس خروج منتخب بلاده من كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

وأشار السومة إلى أن زميله أحمد الصالح هو من تسبب في مشاكل المنتخب، والتي أدت للخروج المخيب من البطولة.

وأجاب السومة عند سؤاله عن المشكلة التي حدثت بين اللاعبين بشأن شارة الكابتن في أحد البرامج التلفزيونية، قائلًا: ”قلت للمدرب ولمرات عدة بأنني لا أريد شارة الكابتن، لكنه في كل مرة كان أكثر إصرارًا على أن أحملها“.

وتوجه السومة بالحديث للجماهير السورية، وأوضح: ”أنا لم أفتعل المشاكل، فأنا لا أبحث عن مظاهر كاذبة، ولمرات عدة عرضت عليّ شارة الكابتن في فريقي الحالي الأهلي ورفضتها، لكن على الجمهور السوري تقصي الحقائق، والبحث عن أسباب اعتزال أحمد الصالح اللعب دوليًّا بعد معسكر النمسا“.

وأضاف: ”نحن خذلنا الجمهور السوري، ولم نقدم ما كان مطلوبًا، لأن النوايا في المنتخب لم تكن صافية.. ويد واحدة لا تصفق حتى لو كان المنتخب يضم أفضل لاعبي العالم“.

وتابع: ”رسالتي لبعض الجماهير السورية التي شمتت بنا، أقول لها، نحن نمثلكم ولا نمثل أنفسنا، بل نمثل 23 مليونًا هم الجمهور والشعب السوري جميعاً، فاليد الوحيدة لا يمكنها أن تصفق، ويبقى أملنا في تصفيات كأس العالم المقبلة“.

يذكر أن المنتخب السوري خرج من دور المجموعات لكأس آسيا التي أقيمت في الإمارات في فبراير الماضي، بعد خسارتين أمام الأردن وأستراليا وتعادل أمام فلسطين.

وشابَ مشاركة نسور قاسيون العديد من المشاكل التي طفت على السطح، ومن أبرزها تلك التي ظهرت بين اللاعبين وتعلقت بمن سيحمل شارة الكابتن في البطولة؛ ما أثر سلبًا على الأداء وغياب روح المنتخب التي ظهرت عليها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 ونجح من خلالها السوريون في بلوغ الملحق الآسيوي قبل ضياع الحلم على يد أستراليا.