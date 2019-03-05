هدف مباراة العين والهلال.. محمد الشلهوب يضع ”الزعيم“ في المقدمة (فيديو)

سجل محمد الشلهوب الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره العين، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتمثل المباراة تكرارًا لمواجهات سابقة تجمعهما في دوري أبطال آسيا، حفلت دومًا بالإثارة.

ويحمل الهلال لقبين بالنسخة القديمة و4 مرات في الوصافة، منها مرتان بالنسخة الجديدة، بينما للعين لقب وحيد 2003.

جمعت الهلال والعين 12 مواجهة سابقة على المستوى الآسيوي، بداية من لقاء المجموعة المجمعة بالعين في مارس 1999، وفاز فيها العين بهدف غريب حارب.

وفاز العين 6 مرات، والهلال في 4 مواجهات، وتعادلا في مرتين، وسجل العين 12 هدفًا في الشباك الزرقاء، وسجل الهلال 13 هدفًا في الشباك العنابية.