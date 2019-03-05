مباراة العين والهلال.. إدواردو يضيع فرصة التقدم للزعيم بغرابة (فيديو)

أضاع كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، هدفًا محققًا في شباك العين، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاءت الفرصة مع الدقائق الأولى للمباراة، إذ تلقى إدواردو الكرة داخل منطقة عمليات العين، ولكنه سددها في يد حارس العين، الذي أنقذها سريعًا.

وتمثل المباراة تكرارًا لمواجهات سابقة تجمعهما في دوري أبطل آسيا، حفلت دومًا بالإثارة.

ويحمل الهلال لقبين بالنسخة القديمة و4 مرات في الوصافة، منها مرتان بالنسخة الجديدة، بينما للعين لقب وحيد 2003.

جمعت الهلال والعين 12 مواجهة سابقة على المستوى الآسيوي بداية من لقاء المجموعة المجمعة بالعين في مارس 1999، وفاز فيها العين بهدف غريب حارب.

وفاز العين 6 مرات، والهلال في 4 مواجهات، وتعادلا في مرتين، وسجل العين 12 هدفًا في الشباك الزرقاء.

وسجل الهلال 13 هدفًا في الشباك العنابية.