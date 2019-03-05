هل يعود الأمير نواف بن سعد لرئاسة نادي الهلال السعودي؟ 

كشفت مصادر إعلامية، أن هناك محاولات من شخصيات بارزة؛ لإعادة الأمير نواف بن سعد لكرسي رئاسة نادي الهلال السعودي، الموسم المقبل.

وسبق للأمير نواف أن شغل مركز نائب الرئيس إبان فترة رئاسة الأمير عبد الرحمن بن مساعد ثم تولى الرئاسة بداية من موسم 2014 – 2015.

وظل الأمير نواف الذي تطلق عليه جماهير الهلال ”وجه السعد“ رئيسًا للزعيم، حتى نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولى المهمة سامي الجابر ومن بعده الأمير محمد بن فيصل الموجود حاليًا.

وتم تعيين الأمير محمد بن فيصل الموسم الحالي عقب رحيل الرئيس السابق سامي الجابر، علمًا بأن قرار تعيينه كان لمدة موسم واحد بصفة مؤقتة.