نادي الاتحاد السعودي يداوي جراحه المحلية بفوز كبير على الريان بدوري أبطال آسيا (فيديو)

افتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا بفوز كبير ودرامي على الريان القطري، الإثنين، بنتيجة 5/1 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة.

وافتتح غونزالو فييرا التسجيل للريان بتسديدة قوية في الدقيقة 23، لكن رد الاتحاد كان قاسيًا بعد أن سجل لاعبو العميد 5 أهداف.

وجاء الهدف الأول للاتحاد عبر فهد المولد في الدقيقة 45، قبل أن يسجل عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني بعد أقل من دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2/1.

وفي الدقيقة 48 سجل زياد الصحفي الهدف الثالث للاتحاد، قبل أن يسجل عبدالرحمن الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

واختتم فهد المولد خماسية الاتحاد في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

في حين يأتي الوحدة الإماراتي في المركز الثالث، ثم الريان القطري في المركز الرابع، ولا يملك أي منهما أي نقطة.

الاتحاد 0 × 1 الريان | هدف فييرا pic.twitter.com/X9Paxt5KUA — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٤ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الاتحاد 1 × 1 الريان | هدف التعادل الاتحاد فهد المولد HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Gm60Av5MHH — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٤ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الاتحاد 2 × 1 الريان | هدف الثاني الاتحاد , الاتحاد يقلب النتيجة بـ دقيقة ???????????????????????? عبدالعزيز العرياني سجل الهدف HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/hiSc42ZCk5 — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٤ مارس ٢٠١٩

الاتحاد 3 × 1 الريان | هدف زياد الصحفي pic.twitter.com/d0LjoyhCpB — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٤ مارس ٢٠١٩