نادي الاتحاد السعودي يداوي جراحه المحلية بفوز كبير على الريان بدوري أبطال آسيا (فيديو)

نادي الاتحاد السعودي يداوي جراحه المحلية بفوز كبير على الريان بدوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا بفوز كبير ودرامي على الريان القطري، الإثنين، بنتيجة 5/1 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة.

وافتتح غونزالو فييرا التسجيل للريان بتسديدة قوية في الدقيقة 23، لكن رد الاتحاد كان قاسيًا بعد أن سجل لاعبو العميد 5 أهداف.

وجاء الهدف الأول للاتحاد عبر فهد المولد في الدقيقة 45، قبل أن يسجل عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني بعد أقل من دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2/1.

وفي الدقيقة 48 سجل زياد الصحفي الهدف الثالث للاتحاد، قبل أن يسجل عبدالرحمن الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

واختتم فهد المولد خماسية الاتحاد في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

في حين يأتي الوحدة الإماراتي في المركز الثالث، ثم الريان القطري في المركز الرابع، ولا يملك أي منهما أي نقطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً