أهداف مباراة الاتحاد والريان.. 2/1 للعميد (فيديو)

سجل غونزالو فييرا الهدف الأول لناديه الريان القطري على الاتحاد السعودي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وسجل الهدف بتسديدة رائعة في الدقيقة 23.

وتعادل فهد مساعد المولد للاتحاد في الدقيقة 45، قبل أن يضيف عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

الاتحاد 0 × 1 الريان | هدف فييرا pic.twitter.com/X9Paxt5KUA — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٤ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الاتحاد 1 × 1 الريان | هدف التعادل الاتحاد فهد المولد HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Gm60Av5MHH — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٤ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الاتحاد 2 × 1 الريان | هدف الثاني الاتحاد , الاتحاد يقلب النتيجة بـ دقيقة ???????????????????????? عبدالعزيز العرياني سجل الهدف HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/hiSc42ZCk5 — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٤ مارس ٢٠١٩

ويملك نادي الاتحاد تاريخًا رائعًا في دوري أبطال آسيا، رغم أنه غاب لمدة 3 أعوام منذ العام 2016 آخر ظهور له.

وحقق الاتحاد اللقب القاري عامي 2004 و2005، وصعد لبطولة كأس العالم للأندية، واحتل المركز الرابع.

يتسلح الاتحاد بالروح القتالية التي زرعها المدرب التشيلي لويس سييرا، وظهرت خلال مباراة الديربي أمام الأهلي في الدوري السعودي، والبحث عن انتفاضة لتجنب الهبوط في الدوري المحلي، ومحاولة رسم البسمة على شفاه الجماهير في البطولة الآسيوية.

ويخوض الاتحاد المباراة دون جماهيره لعقوبة من الاتحاد الآسيوي.