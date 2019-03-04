الوصل الإماراتي ينتزع فوزًا ثمينًا على نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

انتزع نادي الوصل الإماراتي فوزًا ثمينًا بنتيجة 1/0، على منافسه النصر السعودي الإثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

وعلى إستاد زعبيل، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن فشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة.

ونجح الوصل في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء سجلها فابيو دي ليما في الدقيقة 62، احتسبها الحكم بعد خطأ من عبدالله محمد مادو على أحمد يوسف.

وهذه أول مباراة تجمع النصر والوصل في دوري أبطال آسيا.

ولم يحقق النصر أي فوز في آخر 5 مباريات لعبها بـدوري أبطال آسيا، إذ تعادل مرة وخسر 4، كما لم يسجل أي هدف في آخر 4 مباريات بالبطولة.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، في حين لا يملك النصر أي نقطة.

وفي المباراة الثانية تعادل ذوب آهن اصفهان مع الزوراء سلبيًا.

ورفع التعادل رصيد كلا الفريقين إلى نقطة ليتشاركا في المركز الثاني، في حين يحتل النصر المركز الأخير.

وفي الجولة المقبلة يلعب الوصل مع الزوراء والنصر مع ذوب آهن أصفهان.